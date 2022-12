"La Frondosa" - "Die Üppige", heißt dieses Bild von 1948. Die gebürtige Leipzigerin Olga Costa lebte und arbeitete in Mexiko gleichberechtigt mit ihrem Mann. Bildrechte: VG Bild-Kunst Bonn 2022/SOMAAP

Selbstbewusste Künstlerin mitten in der mexikanischen Macho-Kultur

Die Malerin stellt sich mitten ins Zentrum – und dieses Selbstbewusstsein, das spiegelt sich auch in der gleichberechtigen Beziehung mit ihrem mexikanischen Mann. Auch ihre berühmte Kollegin Frida Kahlo führt eine Ehe auf Augenhöhe. Ihr Vater kam aus Deutschland – und das ist womöglich auch der Grund für ihre emanzipierte Haltung inmitten der mexikanischen Machokultur. Das jedenfalls sagt Rina Lazo, eine Schülerin von Frida Kahlo: "Die Tatsache, deutsche Wurzeln zu haben, einer Kultur zu entstammen, in der die Frauen sehr stark sind, das hat Frida sehr geholfen. In dieser Tradition hatte sie eine gewisse Freiheit, die es in der Latino-Kultur für Frauen nicht gibt."

Während ihre Kollegion Frida Kahlo in ihren Bildern um die eigene Existenz kreiste, malte Olga Costa oft bunte Bilder von der Natur und dem Alltag von Mexiko. Bildrechte: VG Bild-Kunst Bonn 2022/SOMAAP

Anders als Frida Kahlo malt Olga Costa Natur und Alltag von Mexiko

Mit einer weiblichen Stimme kreist Olga Costa in ihren Bildern auch um Themen wie Freiheit, Zugehörigkeit, kulturelle Identität und Geschlechterrollen. Bildrechte: VG Bild-Kunst Bonn 2022/SOMAAP Den Typus der emanzipierten Frau – wie er auch in liberalen Künstlerkreisen in Deutschland entstand – den verkörpern beide Malerinnen. Doch im Unterschied zu Frida Kahlo entspricht Olga Costa überhaupt nicht dem Bild der Schmerzensfrau. Statt in immer neuen Werken um die eigene Existenz zu kreisen, interessiert sie sich für die Natur und den turbulenten und bunten Alltag Mexikos. Auf ihrem berühmtesten Gemälde zeigt sie eine indigene Marktfrau, diese Obstverkäuferin in Kittelschürze offeriert eine geradezu paradiesische Fülle: "Wir sehen Wassermelonen, wir sehen Kohlköpfe, wir sehen Jicamas, das ist eine ganz typische kohlrabiartige, mexikanische Frucht. Wir haben aufgeschnittene Kürbisse, wir haben dreierlei Sorten von Bananen, Zuckerrohr – also die ganze Vielfalt wirklich dieser tropischen Früchte", so Sabine Hoffmann.

Es ist ein opulentes Fest für die Sinne, das Olga Costa hier entfaltet – in einer ganz eigenen Mischung aus naiver Malerei und mexikanischer Moderne. Und diese Faszination für die indigene Kultur und für die Farben der Natur, die sieht man auch bei ihren Porträts und ihren Landschaftsbildern. Und mehr als 100 Jahre später kommen nun diese fremden Bildwelten zum ersten Mal in jene Stadt, wo Olga Costa geboren wurde. So weht nun durch den Leipziger Winter ein Hauch des Südens.