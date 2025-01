Das Ägyptische Museum in den Hallen des imposanten Krochhochhauses am Augustusplatz ist ein Highlight für Kultur- und Architekturbegeisterte. Es zeigt eine beeindruckende Sammlung ägyptischer Kunst, darunter Skulpturen, Mumien und Grabbeigaben aus verschiedenen Epochen. Das Museum bietet tiefgehende Einblicke in die faszinierende Kultur des Alten Ägypten und ist ein wichtiger Ort für ägyptologische Forschung und Bildung.