Dauerausstellungen entdecken Leipzig: In diesen fünf Museen ist der Eintritt kostenlos

04. Februar 2025, 12:40 Uhr

Weltberühmte Gemälde, angewandte Kunst, bewegende Geschichte und Schätze der Natur – dies und mehr kann in Leipzig kostenlos bewundert werden. Denn die Dauerausstellungen in Leipzigs städtischen Museen sind kostenlos zugänglich. Ob Museum der bildenden Künste, Naturkundemuseum oder das Grassi-Museum – der Eintritt in die ständigen Ausstellungen ist frei. In dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen Service-Informationen für einen kostenlosen Besuch im Museum.