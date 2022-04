Wenn man den 1976 in London geborenen Künstler Tino Sehgal zu einer Ausstellung seiner Werke einlädt, muss man davon ausgehen, dass er rein materiell nichts mitbringt, was man an die Wände hängen oder in die Räume stellen kann. Ihm geht es darum, bereits vorhandene Kunst in, wie er es nennt "konstruierten Situationen", als ein persönliches Erlebnis für die Besucher zu gestalten.