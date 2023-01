Der NS-Staat machte auch vor der Kirchenmusik nicht halt. Claudius Böhm erklärt: "Es gibt auch Berichte davon, dass Soldaten an die Front verabschiedet wurden mit einem Orgelkonzert von Günther Ramin oder dergleichen. Der Thomanerchor ist tatsächlich teilweise in HJ-Uniform aufgetreten." Der Staat habe versucht, den Chor zu "entkirchlichen"; ab 1940 sei er auch nicht mehr in St. Nikolai aufgetreten, sondern nur noch in der Thomaskirche – was bis in die heutige Zeit nachwirkt.