Viertes Anti-Kriegsprojekt in Sachsen

"New York 9/11 – Krieg in Zeiten von Frieden" ist nach "Leipzig 1813", "Die Mauer" und "Dresden 1945" Yadegar Asisis viertes Anti-Kriegsprojekt. Es setzt, so sein Team, die "Betrachtung der Welt unter besonderem Fokus auf die Kriege der Neuzeit fort." Es erzählt von einem Moment, in dem die Menschheit den Atem anhielt. Lange Zeit bereitet der Künstler Yadegar Asisi seine Bilder vor. Bildrechte: asisi

"Wir ziehen alle Farben aus dem Bild raus. Man hat nur noch ein monochromes Bild ohne Grün, Rot und Blau. Es passiert etwas mit der inneren Stimme. Dann beginnt das Herzklopfen", so Yadegar Asisi, der in zwei Wochen die Ausstellung mit seinem Team aufgebaut hat. Wenige Tage vor der Eröffnung steht der 67-Jährige mit den silbergrauen, kurzen Haaren in Kapuzenpulli und Daunenjacke zwischen Kisten und Kartons, Kabeln und Installationen.

Ausstellung mit großen Fragen zu Krieg und Terror