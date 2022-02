Mit seinem neuen Panorama will Asisi die Besucherinnen und Besucher deshalb allem voran zur Reflexion einladen: "Ich will die Menschen in einen Zustand bringen, in dem sie noch mal ihr eigenes Leben und das Leben dieser letzten 20 Jahre reflektieren – was diese Welt betrifft und was aus Nine Eleven geworden ist. (...) Was wäre eigentlich mit der ganzen Erfahrung dieser 20 Jahre, wenn wir fünf Minuten vor dem ersten Flugzeug vor dem World Trade Center im Maßstab 1:1 stehen und einen ganz normalen New Yorker Morgen erleben?"