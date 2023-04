Marcel Walldorf stammt aus Hessen und war Meisterschüler an der Dresdner Kunsthochschule: "Broken Dreams" heißt diese Plastik, die jetzt in der Ausstellung "PS" in Leipzig zu sehen ist.

Marcel Walldorf stammt aus Hessen und war Meisterschüler an der Dresdner Kunsthochschule: "Broken Dreams" heißt diese Plastik, die jetzt in der Ausstellung "PS" in Leipzig zu sehen ist. Bildrechte: Marcel Walldorf

Also keine Berührungsängste vor dem herrschaftlichen Ambiente, sondern einfach klingeln und sich überraschen lassen, von dem, was da geboten wird. In der aktuellen Ausstellung namens "PS" wird vom Pferd erzählt. Auf Gemälden, Zeichnungen und Fotos, mit Plastiken und in bewegten Bildern. Ausgedacht und inszeniert von Molina Ghosh. Einer Leipziger Kuratorin, die hier schon öfters gearbeitet hat und sich mit dieser Schau sogar einen Kindheitstraum erfüllt.

Denn Molina Ghosh ist auf einem Ponyhof großgeworden und auch heute noch mit Tochter und Freundin als Hobby-Reiterin unterwegs. Und hat dabei offensichtlich einen besonderen Blick dafür, was Pferde in der bildenden Kunst so alles erzählen können. Zum Beispiel die Plastiken des Bildhauers Marcel Waldorf aus Frankfurt am Main. Der hat nicht nur ein lebensgroßes, ruhendes Pferd mitgebracht oder ein Zielfoto vom legendären Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Man o'War und Native Dancer beim legendären Kentucky-Derby als dreidimensionale Metall-Vision an die Wand gehängt, sondern auch ein präpariertes Pferdebein auf einen Sockel ins Foyer der Villa gestellt. "Broken Dreams" so der Titel, mit dem uns der Künstler daran erinnern will, dass der Traum aus ist, wenn sich ein Rennpferd das Bein bricht. Parallelen zur menschlichen Leistungsdruck-Gesellschaft liegen da nahe.