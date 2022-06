Hektische Besucher und Besucherinnen verfallen in der romantischen Ecke der Schau in Betrachtung und Ruhe. Auch die mit einer Wildkamera von Nadin Maria Rüfenacht abgelichteten Tiergeweihe und nackten Menschenkörper tragen dazu bei, von der Fotografin in schaurig-rätselhaften Ritualen vereint und mit dem inszeniert, was an Lumen aus dem Restlichtverstärker einer Wildkamera kommt.