Das Highlight der Tübke-Installation ist die 25-minütige Bild- und Klangkomposition "The Great Circle" über das Bauernkriegsepos. Die Hommage an Werner Tübkes Panorama wird auf die 1.200 Quadratmeter große Fläche der Maschinenhalle des Kunstkraftwerks übertragen. Die Installation ist unter Leitung des New Media Künstlers Franz Fischnaller und dem amerikanischen Komponisten Steve Bryson entstanden. Untermalt von den Soundeffekten Brysons, präsentiert Fischnaller seine ganz eigene Interpretation des Werks anhand zwölf einzelner Szenen des Tübke-Panoramas.