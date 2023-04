Der schnelle Strich ist der kürzeste Weg zur Empfindung

Lassnig arbeite bis zu ihrem Tod 2014. Dabei ist ihr Körper in ihren Zeichnungen die radikalste aller Realitäten. Dialektik von innen und außen. Sie erzählt in ihren Bildern und mit angefügten Notizen und Bemerkungen vom Verfall ihres Gerüstes, thematisiert den Verlust ihrer Sinneswahrnehmungen. Nicht ohne selbstironisch zu sein, erfindet sie Namen für Krankheiten, die sie an den Papierrand kritzelt.

Erlangt internationale Aufmerksamkeit durch ihre Teilnahme an der 39. Biennale in Venedig 1980 und der documenta 7 – die Künstlerin Maria Lassnig Bildrechte: Maria Lassnig Stiftung, VG Bildkunst Bonn, 2023_Foto: Roland Krauss Lassnigs Videokunst ist viel direkter. Doch wie kommt Lassnig zum Film? Zunächst geht sie in die USA und erhofft sich dort einen Durchbruch als Künstlerin. Jenseits des großen Teiches werden ihre Arbeiten aber als "morbide" wahrgenommen und finden kaum begeisterte Betrachterinnen und Betrachter. Lassnig kauft sich daher eine Kamera, dreht erste eigene Filme, ist Mitbegründerin eines weiblichen Filmkollektivs.

Als "Feministinnen" wollen diese Frauen sich aber nicht bezeichnen lassen. "Art has no Sex" ist ihre Prämisse, auch wenn Lassnigs Filme sehr wohl einen weiblichen Blick auf den weiblichen Körper erkennen lassen. Zumal sie auch immer wieder die männlich dominierte Kunst mit ihren Bildern zu demontieren versucht. In dem Film "Art Education" macht sie sich über Michelangelo lustig, in einer weiteren Passage macht sie das Model zur Malerin, während sich der Künstler als Muse zur Verfügung stellen muss.

Die Buchmesse und das Gastland Österreich

Nicht nur in ihren Werken zieht es Maria Lassnig immer wieder in ihre Heimat in Österreich, nach Kärnten. Sie besucht dort Kirchen und beschäftigt sich eingehend mit einer Evangelistenstatue. In einem ihrer Filme wird diese lebendig, löst sich als Frau aus dem kunsthistorischen Narrativ und tanzt später über eine Wiese.

Informationen zur Ausstellung Maria Lassnig: Über die Präzision der Gefühle / On the Precision of Feelings



HGB Galerie

Wächterstraße 11

04107 Leipzig



Öffnungszeiten:

Di bis Fr 14 bis 18 Uhr

Sa 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung



Sonderöffnungszeiten während der Leipziger Buchmesse: 27. bis 29. April 2023 14 bis 20 Uhr