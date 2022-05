Wie kann man Digitalisierung in einer Ausstellung sichtbar oder greifbar machen? Kurator Prof. Hanno Sowade erklärt: "Wir haben eine Ausstellung, die versuchen soll, das Digitale auch in ihrer Haptik und Optik zu transportieren. Deswegen haben wir eine Ausstellung, die zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses keine festen Wände hat." Die Austellung versuche damit das Immaterielle des Digitalen aufzugreifen. Einige Bildinformationen hängen dafür beispielsweise in unterschiedlichen Größen in einer in der Tiefe gestaffelten Form im Raum, sodass sie gemeinsam Bilder ergeben. Und auch die Vitrinen und die Medienstation sind aus einem ganz besonderen Material gefertigt: Makrolon. "So haben wir einen ganz eigenen Raum geschaffen, der dieses Digitale – vielleicht wie eine Cloud – aufruft und den Besucher in diese digitale Welt mit hineinzieht. Und in dieser Welt wird der Besucher mit verschiedenen Themen in Berührung gebracht", führt Sowade aus.

Der Computer Commodore PET wird seit den 80er-Jahren im Sprachunterricht an Schulen genutzt. Bildrechte: Stiftung Haus der Geschichte/Punctum/Alexander Schmidt