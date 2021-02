Frank Machalowski: Meisterhäuser Bauhaus-Dessau (Serie) Bildrechte: Sony World Photography Awards / Frank Machalowski

Der Leipziger Fotograf Frank Machalowski ist für die Sony World Photography Awards 2021 nominiert. Mit einem Foto aus seiner Serie zu den Meisterhäusern in Dessau schaffte er es in die Endrunde des renommierten internationalen Profi-Wettbewerbs. Darin verfolgt er laut Jury einen abstrakten Ansatz, durch Mehrfachbelichtungen und sich so überlagernde Bilder.

Eingesandt worden waren 330.000 Arbeiten aus 220 Ländern, davon mehr als 145.000 in den zehn Kategorien. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 15. April auf den digitalen Plattformen der World Photography Organisation vorgestellt, wie die Veranstalter informierten. Ausgezeichnet werden sollen demnach Fotografien, die durch ihre technische Brillanz beeindrucken und zeitgenössische Themen von einer neuen Seite beleuchten.

Urbane Räume treffen auf Landschaft

Machalowski interessiert nach eigenem Bekunden besonders die Erforschung urbaner und ländlicher Räume. Der Kontrast könne inspirieren, nach Interaktionen zu suchen. Dabei arbeite er hauptsächlich mit analogen fotografischen Techniken.



Machalowskis Bilder finden sich in der Sammlung der Bibliotheque Nationale de France in Paris. Seit 2014 ist er beteiligt am Projekt "Berlin-Fotografie", das betrieben wird von einem Kollektiv mit 32 Fotografinnen und Fotografen. Ausgezeichnet wurde Machalowski bereits auf internationalen Festivals in Moskau oder London. Zu sehen waren seine Bilder auf Ausstellungen in Deutschland wie auch in Frankreich, den USA oder Indien. Neben seinem foto-künstlerischen Schaffen arbeitet er als Porträt- und Standbild-Fotograf sowie als Musiker.

