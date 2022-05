So bringt sie Frauenfiguren auf die Leinwand, so wie gerade zu besichtigen in ihrer aktuellen Ausstellung, die unter dem Titel "Es wird durchgemalt" noch bis zum 4. Juni 2022 in der Leipziger Galerie Kleindienst auf dem Spinnereigelände läuft. Zu sehen sind dort 14 großformatige Gemälde und rund 30 Arbeiten auf Papier.

Es gibt in der Natur über Jahrzehnte schlummernde Dinge und dann plötzlich explodieren sie. Und ich grabe ja auch in mir, schaue, was keimt, was will raus.

Rosa Loy und Neo Rauch bei der ersten gemeinsamen Ausstellung 2012 in den Chemnitzer Kunstsammlungen Bildrechte: imago/epd

Davon einfangen lässt sich gern auch Rosa Loys Mann, der Maler Neo Rauch, mit dem sie in der Spinnerei Wand an Wand arbeitet und in den letzten zehn Jahren häufiger gemeinsam Ausstellungsprojekte bestritt. Gemeinsam entwarfen sie das Bühnenbild zur Oper Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen 2018. Bilder von beiden waren gerade im südkoreanischen Seoul in der Schau "Flowers on the Border" zu sehen. Rauch, der wie Rosa Loy an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studierte, schwärmt, in ihren Bildern finde er Schönheit und Güte, Arglist und Niedertracht seien abwesend. Darauf angesprochen sagt Rosa Loy, das nehme sie als "tolles Kompliment". Für sie sind es zeitgemäße Bilder von Weiblichkeit, die manchmal zugleich harmonisch, geheimnisvoll und ein bisschen unheimlich wirken können.