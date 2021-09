"Ihren Namen kennt hierzulande so gut wie niemand, ihre Fotos sind Ikonen." – sagt Thomas Blase, der Kurator der Ausstellung "participant observer – Leni Sinclair", die im Literaturhaus Halle Fotografien aus den USA der Jahre 1960 bis 2000 zeigt.

Dennis "Machine Gun" Thompson und Wayne Kramer, MC5-Fotoshooting, 1968 Bildrechte: Leni Sinclair Bis auf wenige Ausnahmen sind das schwarz-weiß Fotos. Aufgenommen im dokumentarischen Stil der Zeit. Ihren ikonischen Charakter bekommen sie von den Motiven und den auf ihr gezeigten Personen. Da fallen zunächst bekannte Gesichter aus der Musikwelt dieser Jahre auf. Aus dem Jazz, der Musik der Beat-Generation und dem frühen Punk. Ein who-is-who von MC5, The Up über Ella Fitzgerald, Sun Ra, John Coltrane, Jimmi Hendrix, Mitch Ryder, Dr. John oder Iggy Pop bis hin zum ganz jungen Prince. Aufgenommen von einer Frau, die immer mittendrin war im Musikleben der USA und eigentlich aus einem Dorf bei Magdeburg kam. Wer ist diese Leni Sinclair?

Von Magdeburg über Luxemburg in die USA

Geboren wurde sie 1940 als Magdalene Arndt in Königsberg. Sie kam mit ihrer Familie 1945 als Flüchtlingskind nach Vahldorf bei Magdeburg und begeisterte sich als junges Mädchen für Fotografie und Musik. Vor allem die, die sie im Rias und Radio Luxemburg hörte. 1958 ging sie in den Westen, ein Jahr später wanderte sie in die USA aus. In Detroit tauchte sie ein in die Szene der Beat-Generation. Lernte den Poeten, Musiker und Aktivisten John Sinclair kennen, den sie 1964 heiratete. "Und damit war sie dann absolut drin, im Hotspot von allem, was da geschah. Immer mit ihrer Kamera dabei und heute ist sie eigentlich die Chronistin dieser Zeit", sagt Thomas Blase.

Sun Ra im Rainbow Room, Shelby Hotel, Detroit, 1974 Bildrechte: Leni Sinclair

Musikalische und politische Rebellion

Doch diese Zeit war nicht nur eine der künstlerischen und musikalischen Rebellion, sondern auch eine der politischen. Leni und John Sinclair gründeten mit der Band MC5 eine Kommune in der Studentenmetropole Ann Arbor. Sie kämpften gegen den Vietnamkrieg, für Bürgerrechte und gegen Rassismus. Waren damit Teil der radikalisierten Hippie-Bewegung, die in ihrem Kampf ironischerweise auch an Grenzen stieß. Als sie sich der Black Panther Bewegung anschließen wollten, bekamen sie zur Antwort: Geht nicht, ihr seid Weiße.

Mitglieder der White Panther Party auf der Veranda des Hauses, Hill Street 1520 Bildrechte: Leni Sinclair

Kurzentschlossen gründeten sie die White Panther Party, die von ihren schwarzen Mitkämpfern auch schnell akzeptiert wurde. Man trat gemeinsam gegen das Establishment und wurde von ihm bekämpft. John Sinclair kam in den Knast. Ein Schicksal, dass auch Lenis Bruder in der alten Heimat widerfuhr, wie Kurator Thomas Blase erzählt: "Eine verrückte Geschichte. Er hatte einen Ableger der White Panther in Magdeburg gegründet, was ihm zwei Jahre einbrachte."

Das Leben von Leni Sinclair ist ein Paradebeispiel für selbstermächtigstes Engagement. Thomas Blase Kurator

Leni Sinclair fand es hochabsurd, dass ihr Mann und ihr Bruder in zwei unterschiedlichen Gesellschaftssystemen für das Gleiche eingesperrt wurden. Doch diese Zeiten sind Geschichte, die Ausstellung erzählt in eindrucksvollen Bildern von ihr. Für wen eigentlich? Da zeigt sich Kurator Thomas Blase weniger nostalgisch als kämpferisch und hofft gerade auch auf ein junges Publikum. "Weil", wie er sagt, "das Leben von Leni Sinclair ein Paradebeispiel für selbstermächtigtes Engagement ist und dafür, was eine Gemeinschaft für eine Energie entwickeln kann und dabei auch zu politischer Größe findet. Das ist zwar alles lange her, aber irgendwie nicht vorbei."

Gitarrist Wayne Kramer von der Gruppe MC5, 1969 Bildrechte: Leni Sinclair