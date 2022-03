Weltgeschichte vor der Haustür Wie Limbach-Oberfrohna zur Welthauptstadt des Handschuhs wurde

Sechs Mal am Tag die Handschuhe zu wechseln ist für britische Gentlemen der Viktorianischen Ära ein Muss. Besonders gefragt unter den Angelsachsen waren Handschuhe aus dem sächsischen Limbach-Oberfrohna. So reisten die Stoffhandschuhe um die Welt: nicht nur nach England, sondern auch auf die Weltausstellungen –in Chigaco und St. Louis nach Amerika. Limbach entwickelte sich zur Welthauptstadt der Handschuhherstellung. Doch was machte die dort gefertigten Handschuhe so besonders?