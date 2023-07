Grit Lemke ist vielen als Regisseurin des Films "Gundermann Revier" bekannt. Aufgewachsen ist die Künstlerin in Hoyerswerda. Für ihren dokumentarischen Roman "Kinder von Hoy" hat sie mit zahlreichen Menschen gesprochen. Gemeinsam erinnern sie sich an ihr Aufwachsen in der sächsischen Stadt.

In ihrem Buch "Kinder von Hoy" bricht Lemke mit Klischees, etwa dass für Kinder in den Plattenbauten der DDR alles ganz schrecklich gewesen sein müsse. Überall – ob in Suhl, in Riesa oder in Dessau – bedeutete es Freiheit, durch die noch unfertigen Viertel zu ziehen. Aber die Autorin beschreibt auch die Ernüchterung, die später einsetzte und die letztlich in die berüchtigten rassistischen Ausschreitungen mündete, die Lemke auch in dem Film "Hoyerswerda '91" mit aufarbeitete. "Kinder von Hoy" ist eines der besten Bücher, die über den Osten geschrieben wurden, sagt MDR KULTUR-Literaturkritiker Matthias Schmidt.