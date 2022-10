Doch Lucas Cranach hat in der einstigen Residenzstadt der Wettiner noch weitaus mehr Spuren hinterlassen: Schließlich war er ab 1505 Hofmaler am kursächsischen Hof. Unter Johann Friedrich von Sachsen avancierte Schloss Hartenfels ab 1532 zu einer der imposantesten Renaissanceanlagen Europas und daran hat auch die Cranach-Werkstatt ihren Anteil, in der bisweilen über 40 Gesellen für den Meister malten: Außenfassaden, dekorative Wandmalereien, aber auch Gemälde. Spuren der glanzvollen Tage sind noch zu erkennen: "Das ist das Besondere in Torgau", erläutert Lydia Klöppel. "Wir haben hier noch originale Wandmalereien aus der Cranach-Werkstatt."

Lydia Klöppel, die die Ausstellungen in Schloss Hartenfels in Torgau verantwortet, verweist auf die frisch restaurierten Cranach-Friese in der sogenannten Spiegelstube und in der Tafelstube auf ein Doppelportal mit einem blassen Skulpturenschmuck, der aber durch eine Lichtinstallation wieder in den ursprünglichen leuchtenden Farben beeindruckt.