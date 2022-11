In Zörbig bei Halle war die hallesche Künstlerin Lucie Göpfert unterwegs auf den Spuren des Zörbiger Dichters Victor Blütgen. Dessen Geschichten spielen hauptsächlich in Zörbig, wo die Orte auch heute noch erkundet werden können. Göpfert hat schwarz-weißen Zeichnungen zu den Texten des 1844 in Zörbig geborenen Poeten geschaffen, die nun in einer Ausstellung im KulturQuadrat Schloss Zörbigzu sehen sind.