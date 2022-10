Austtellung im MdbK Wie Ludwig Rauch sogar Neo Rauch zum Lächeln bringt

Die Frage nach dem schönsten Bild erübrigt sich bei Ludwig Rauch. Alle Bilder haben auch für ihn eine gewisse Bedeutung. Sie halten einen Moment fest, erzählen vom Vertrauen, das ihm andere schenken. Er zeigt sie in persönlichen Situationen, blickt in die Augen, friert Gesten ein und deutet Hintergründe an. Wie er denn seine Kunst versteht, Menschen zu porträtieren? "Mir ist es wichtig, dass ich der Person gegenüber meinen Respekt ausdrücke", erklärt Ludwig Rauch, "indem ich versuche, sie ernst zu nehmen, sie würdig darzustellen und nicht irgendwie in einem unglücklichen Moment abzulichten."