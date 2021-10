Gleichen-Rußwurm war wohlhabender Aristokrat, ein Mann, der viel auf Reisen ging und in seiner Kunst sehr progressiv war – ungewöhnlich für seine Zeit. Seine Vorbilder sind die französischen Impressionisten: Monet, Pissarro. Seine Bilder hingen in Galerien, selbst neben den namhaften Werken aus Van Goghs früher Zeit.

Und dennoch, jenen von Gleichen-Rußwurm kennt kaum jemand, obwohl er als künstlerische Begabung gilt und heute von Kuratorinnen und Kuratoren in den höchsten Tönen gelobt wird, so auch von Gerda Wendermann aus Weimar, die den Katalog zum Künstler herausgegeben hat.

85 Werke sind nun in der Ausstellung "Landschaften im Licht" im Schillermuseum zu sehen: 26 Gemälde, etliche Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken. Gemeinsam mit Kollegen des Museums im Kulturspeicher Würzburg hat man in Weimar diese Schau zu dem so lange Vergessenen vorbereitet. Anschließend ist sie in Würzburg zu sehen. Auch das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist Kooperationspartner, denn dort wird ein Großteil des Nachlasses von Ludwig von Gleichen-Rußwurm aufbewahrt.

Unterstützt wurde er dabei von Großherzog Carl Alexander, so erzählt es Wolfgang Holler, "der ihn eingeladen hat, nach Weimar zu kommen, um dort zu studieren an der Kunstschule – und das hat er auch gemacht." Gleichen-Rußwurm schrieb sich bei einem viel jüngeren Professor ein, Theodor Hagen, einem wunderbaren Landschaftskünstler, so Holler, "Und was unglaublich ist, dass dieser Aristokrat, dieser Erbe Schillers – dass der zur Speersitze der Malerschule in Weimar wird."