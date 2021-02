Post vom Museum Kunstaktion: Das Lügenmuseum gibt es jetzt "to go"

Das Museum per Post: Das Lügenmuseum Radebeul bietet auf seiner Onlineseite eine Überraschungsbox für Kulturinteressierte an. Für 30 Euro kann sich jeder ein "Museum to go" nach Hause bestellen und so ein Stück Lügenmuseum in die eigenen vier Wände holen. Wenn es dann da ist, muss man sich auf die Absurditäten einlassen können.