Die Ausstellung "Luther übersetzt. Von der Macht der Worte" lädt zu einem wilden Ritt durch die Jahrhunderte ein, das wird direkt zu Beginn deutlich. Am Eingang stehen vier Vitrinen, darin vier sehr unterschiedliche Bibeln. Ganz links eine Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, daneben eine sogenannte Vulgata, ein Frühdruck aus dem 15. Jahrhundert, daneben Luthers neues Testament. "Und das Stück in der vierten Vitrine, das führt uns in die Gegenwart. Das ist die Lutherbibel heute", sagt Kuratorin Grit Jacobs, und deutet auf ein Tablet mit einer Bibel-App. "Diese vier Objekte deuten an, was wir innerhalb der Ausstellung noch viel intensiver erzählen: Die Übersetzung der Lutherbibel, 1534 abgeschlossen von Martin Luther und seinen Mitstreitern, ist kein totes Werk! Es ist ein lebendiges Werk." Während Martin Luther mit seinen Kollegen noch am Alten Testament arbeitete, sei die Arbeit an der Bibel schon weitergegangen. "Und sie wird bis heute weitergeführt", so die Kuratorin.

Luther hat die Bibel nicht allein übersetzt Bildrechte: Rainer Salzmann/Wartburg-Stiftung