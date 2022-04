In der überarbeiteten Dauerausstellung werden die Druckgrafiken von Lyonel Feininger exemplarisch betrachtet – vor allem wird er als Maler gewürdigt, mit einer ungewöhnlichen Anzahl von Gemälden. Denn es gibt gleich vier neue Dauerleihgaben. Im Zentrum und erstmals zu sehen ist "Stiller Tag am Meer". Das Besondere: Auch der Rahmen ist original von Feininger gestaltet – und damit sehr selten.

"Wenn wir an Feininger denken, denken wir an einen Maler, der wirklich einen ganz eigenartigen Stil entwickelt hat, der von geometrischen Formen geprägt ist, der von einem Feingefühl der Farbe geprägt ist, der sich für Schiffe begeistert hat", so Glora Köpnick. All das komme in diesem Gemälde zusammen: "Es ist eine Meereslandschaft mit kleinen Segelbooten, die weiß aufgebläht, ganz ruhig auf dem Wasser daher schippern, und es lädt ein, fast kontemplativ möchte ich sagen, in das Werk Feiningers einzusteigen."