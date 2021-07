Den berühmten Maler Lyonel Feininger hat vieles mit Mitteldeutschland verbunden, ganz besonders jedoch Halle, wo er nicht nur vor Ort gearbeitet hat, sondern auch seine legendären Halle-Bilder geschaffen hat. Einige davon gehören zum Bestand des Kunstmuseums Moritzburg, der Platz, an dem er sie damals in einem Atelier gemalt hat.

Thomas Bauer-Friedrich ist heute Direktor des Kunstmuseums Moritzburg und kennt den Entstehungsweg und die Wirkkraft der Bilder Feiningers sehr gut und hat sie im MDR KULTUR-Gespräch beschrieben. Feininger habe sich damals zur Stadterkundung mit Zeichenblock und Fotoapparat auf die Pirsch begeben und nach reizvollen Perspektiven auf die Gebäude gesucht, sagt Bauer-Friedrich, dabei haben ihn die großen Architekturen der Stadt fasziniert: die fünf Türme und der Dom. Diese hielt er in seinem berühmten Malerstil, dem Prismaismus fest. Der Prismaismus vereint die klassische Moderne, das Expressive und das abstrakt-kubistische, so der Museumsdirektor.

Wir reden immer noch über gegenständliche Kunst, über figurative Darstellungen – aber doch sehr stark reduziert, formal quasi reduziert auf Flächen, auf Farben. Licht spielt eine ganz zentrale Rolle, das Licht, das quasi die Architektur, wenn man so will, auch herauskristallisiert aus den mitunter auch dunkle nächtlichen Aufnahmen.

In den Stadtansichten Feiningers spielt der Mensch kaum eine Rolle, so Bauer-Friedrich, es ist die Architektur als solche, die er ins Bild setzt.

Lyonel Charles Adrian Feininger wurde am 17. Juli 1871 in New York geboren Bildrechte: dpa

Am 1. Mai 1929 kam der Künstler nach Halle und hat den berühmten Satz geprägt: "Halle ist the most delightful Town", also die schönste Stadt damals für ihn, die ihn inspirierte, so Bauer-Friedrich. Er habe die Stadt im Frühjahr zunächst fotografisch und zeichnerisch erkundet und hat dann in seinem Ferienort an der polnische Ostseeküste 29 relativ großformatigen Zeichnungen entworfen.