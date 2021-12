Eine 10,5 mal 17,5 Zentimeter kleine Bleistift-Zeichnung des Künstlers Lyonel Feininger ist am Donnerstagabend im Ostseebad Ahrenshoop in Mecklenburg-Vorpommern für 15.000 Euro versteigert worden. Wie Auktionator Robert Dämmig am Freitag mitteilte, sei der Wert des Blattes "Frau am Landweg, Rügen" aus dem Jahr 1901 ursprünglich auf 6000 Euro geschätzt worden. Eine ähnlich kleine Bleistift-Skizze Feiningers mit dem Titel "Bäume in Graal" konnte ihren Schätzpreis demnach sogar verneunfachen und erzielte am Auktionsabend 9000 Euro, so Dämmig.