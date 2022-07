So auch bei den Bildessays von Matthias Zielfeld. Seit zehn Jahren gibt er die Publikation "Das Heft Deutschland" heraus. Auch er bricht mit unseren Sehgewohnheiten, fotografiert an Baustellen oder in einer Aldi-Filiale in Leipzig. Damit wolle er unser Bild von Deutschland immer wieder zur Disposition stellen, erklärt der Fotograf: "Zum Beispiel im Zehner-Heft, aufgenommen 2011, da bin ich einfach in der Stadt unterwegs gewesen, in der Innenstadt in Leipzig und habe die Menschen bei ihren Gängen fotografiert – beim Einkaufen, Behördengänge, touristisch unterwegs – und habe versucht, das zu fotografieren, was jeder kennt und jeder sieht, um zu schauen, ob mir die Fotografie hilft, noch einmal anders zu verstehen, was unser Alltag ist."