Es ist wenig los in der Innenstadt von Magdeburg. Die meisten Geschäfte sind geschlossen und selbst Schaufensterbummel funktionieren nicht richtig – so schaut man vielleicht noch genauer auf die Litfaßsäulen. Eigentlich dienen sie als Werbeträger, doch haben die Wohnungsbaugenossenschaften MWG und Otto von Guericke beschlossen, die Säule im neuen Domquartier anders zu bespielen.

Als Wohnungsunternehmen der Stadt sei man auch für deren Kultur verantwortlich und so habe man die Idee gefasst, die herkömmliche Litfaßsäule in eine Kultursäule zu verwandeln, erklärt Jana Erdmann von der MWG-Wohnungsgenossenschaft. Wobei man der Säule ihre neue Funktion erst einmal gar nicht ansieht. Denn letztlich ist sie nur mit vier unterschiedlichen QR-Codes beklebt. Doch aktiviert man diese mit dem Smartphone, wird es zumindest auf dem Bildschirm bunt: "Die Idee ist, dass Künstler entweder Ankündigungen für ihre Projekte machen können oder einfach einen Gruß schicken, damit sie in der heutigen Zeit nicht ganz vergessen werden." Außerdem geplant seien erlebbare Videos, die zeigen, wie ein Kunstobjekt entsteht, erklärt Jana Erdmann.

Eine ausgeklügelte Software des Magdeburger Unternehmens 3DQR macht es möglich: Die Säule wird ins Dreidimensionale erweitert, erklärt Maximilian Unbescheidt. Was das Unternehmen sonst für Bildungseinrichtungen nutzt, um die Vorstellungskraft beim Lernen zu unterstützen, bekommt hier eine kreative Note: So hat das Unternehmen selbst auch zwei Animationen für die Säule kreiert: Einen Schmetterling, der vor der Säule hin und her flattert und einen Dinosaurier. Das Smartphone sei das Medium, um diese Technologie betrachten zu können, erklärt Maximilian Unbescheidt. Die Litfaßsäule bleibe im Hintergrund eingeblendet. Steht man also davor, kann der Dinosaurier von allen Seiten betrachtet werden, erklärt Unbescheidt.