Heute erinnert nur noch der Name der Parkanlage "Klosterbergegarten" an diesen Teil der Magdeburger Stadtgeschichte: Denn auf dem Berge – an exponierter Stelle direkt an der Elbe – stand einst ein Kloster, "eine ottonische Gründung, die ersten Urkunden datieren um 970", erklärt Ralph Jürgen Reipsch.