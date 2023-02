"Aus dem Rahmen gefallen. Starke Frauen aus dem Jerichower Land" heißt eine Ausstellung, die jetzt im Literaturhaus Magdeburg zu sehen ist. Bildrechte: Literaturhaus Magdeburg

Ob also hosentragende Revolutionärin, dichtende Pfarrersfrau, oder eine Juristin, die einen der ersten Lesbenromane schrieb – die Ausstellung "Aus dem Rahmen gefallen" präsentiert verschiedene Frauenpersönlichkeiten vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Konzipiert hat sie Antonia Beran, Leiterin des Kreismuseums Jerichower Land, um deren Bewohnerinnen und Bewohnern mal zu zeigen, was für interessante Menschen hier lebten und was man aus der Geschichte für die Gegenwart lernen kann. Für Beran war es nahe liegend, "sich auf die Frauen zu konzentrieren, weil die sind vielleicht nicht so bekannt gewesen. Und so haben wir vielleicht eine kleine Entdeckung auch hervorgebracht".