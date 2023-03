Ehemalige Kunstgewerbeschule

Für die Wanderausstellung, die zuvor schon in Städten wie München, Halle, Nürnberg oder Berlin zu sehen war, wurden sechs Extra-Tafeln gestaltet, die sich mit dem Thema Kunst am Bau in Magdeburg befassen. Seien es die gegenwärtigen, wie das Graffito am Tunnel, die Glasfenster des Dresdner Künstlers Max Uhlig in der Johanniskirche oder auch verschiedene Arbeiten am Kunstmuseum Kloster 'Unser Lieben Frauen' - aber auch rückbezügliche. Die Fenster in der Johanniskirche Magdeburg wurden von Max Uhlig gestaltet Bildrechte: dpa

So beschreibt der Kunstwissenschaftler Norbert Eisold eines der Werke: "Eine ganz wichtige Arbeit aus der Nachkriegszeit ist ein Glasfenster von Walter Bischoff, der erste Lehrer an der Klasse für Glasgestaltung an der ehemaligen Kunstgewerbeschule hier in Magdeburg. Und es zeigt die sieben Künste, also sozusagen eine visionäre Vereinigung der Künste. Und hier ist noch spannend, dass es in einem Industriebetrieb realisiert worden war."

Kunst am Bau in DDR und BRD