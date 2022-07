Neue und seltene Perspektive für europäische Betrachter

Tshabalala habe gestört, dass es die europäische, die amerikanische, die angesehene Kunst gibt, in der Schwarze Frauen nur am Rande vorkämen. Ganz selbstbewusst, ihrer Generation entsprechend, habe sie gesagt: Das muss sich ändern! Wir jungen Frauen aus Südafrika müssen jetzt zum Bildgegenstand werden, wenn wir wollen, dass wir in die Kunstgeschichte aufgenommen werden.

Schwarzes Gesicht vor weißer Leinwand – Tshabalala kontrastiert in ihren Gemälden gerne. Bildrechte: Earl Abrahams

Zandile Tshabalala tut genau das und verschafft gerade dem europäischen Betrachter einen immer noch seltenen Perspektivwechsel. Sie selbst versteht sich zwar nicht als politische Künstlerin, dennoch kann man ihre Werke durchaus als politisches Statement begreifen – auch wenn sie in ihrer Bildsprache nicht so eigenwillig sei, wie man glauben möge, sagt Laabs. "Zandile Tshabalalas Arbeiten sind nicht solitär. Sie gehören in eine Community junger, afrikanischer Kunst, die im Moment tatsächlich so aussieht. Es sind Schwarze, die sich der figürlichen Malerei widmen, sei es in Südafrika, in Ghana oder auch in Nigeria."

Gemalt werde nach Foto, abgebildet das gesellschaftliche Leben. Doch eins machten all diese Künstler anders, als wir es kennen: "Ihre Personen blicken uns an – also ein Selbstbewusstsein, mit dem sie auftreten, was wir gar nicht kennen." Sie zeigen eine seltene Perspektive – genau das macht die Ausstellung in Magdeburg so besonders und sehenswert.

Die Künstlerin Zandile Tshabalala rückt junge Frauen in den Mittelpunkt, die ihre Identität feiern und selbstbewusst sind. Bildrechte: Earl Abrahams Mehr Informationen zur Ausstellung Zandile Tshabalala: "In search of my mother's garden"

10. Juli bis 25. September 2022



Kunstmuseum Magdeburg

Kloster Unser Lieben Frauen



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag:10 bis 17 Uhr

Sonnabend und Sonntag: 10 bis 18 Uhr

montags geschlossen



Die Kirche sowie das Obere Tonnengewölbe mit der Sammlung Zeitgenössische Kunst sind für Besucher*innen bis voraussichtlich Herbst 2022 geschlossen. Grund ist die Sanierung der Gebäudeteile.



Eintritt:

6 Euro/ermäßigt 3 Euro

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre): frei