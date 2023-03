Vorurteile gegenüber der Mathematik abzubauen, sei tatsächlich auch ein Anliegen der Ausstellung in der Festung Mark, sagt Ulf Friedrich. Denn mittlerweile ziehen diese sich bis in die Universität hinein. "Wir haben als Fach oft das Problem, dass selbst in Film und Fernsehen, wenn jemand gefragt wird, 'Wie war es denn heute in der Schule?' und die Schülerinnen oder der Schüler am Tisch sagt, 'Ich habe eine Fünf in Mathe.', der andere sagt, 'Naja, das ist nicht schlimm, es ist ja Mathe.'