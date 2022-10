Es gibt Kunstwerke, die faszinieren und man kann gar nicht genau erklären, warum. So auch die Skulpturen und Bilder des Dresdner Künstlers Jean Kirsten. Es sind geometrische Figuren oder auch schwungvolle Linien – in jedem Fall abstrakte Strukturen in schwarz-weiß, die die Betrachter*innen regelrecht in den Bann ziehen. Vielleicht, weil sie so dynamisch und gleichsam konstruiert daherkommen. Es gehe um Bewegung von geometrischen Körpern, erklärt Kurator Norbert Eisold. Die Formen würden durch Kombination und Variation in Bewegung versetzt und zu schweben beginnen, schwärmt Eisold.