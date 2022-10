Kinderfiguren zum Fürchten

Geschrieben hat das Buch Heinrich Hoffmann 1844 als Weihnachtsgeschenk für seinen damals dreijährigen Sohn. Die Geschichten vom brennenden Paulinchen oder dem magersüchtigen Suppenkaspar waren jedoch nicht unbedingt ein Kinderspass, sondern eher zum Fürchten. Was dem Buch den Vorwurf der schwarzen Pädagogik einbrachte.

Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann. Hier in der bereits 400. Ausgabe von 1917. Bildrechte: Rütten & Loening

Die Figuren haben sich aber auch im kollektiven Gedächtnis verankert, vielleicht auch, weil sie mit den gruseligen Bildern von abgeschnittenen Daumen oder brennenden Paulinchen so ambivalent rezipiert wurden. Die Magdeburger Ausstellung will diese Vielschichtigkeit nun aufzeigen. Die Idee der Schau sei, den Struwwelpeter als Kinderbuch zu zeigen, so Kuratorin Karin Kanter, und zugleich die Frage aufzuwerfen, ob es denn wirklich ein Kinderbuch sei.

Wir haben gedacht es ist vielleicht das einzige Buch das jeder noch kennt egal aus welcher Schicht er kommt und wie alt er ist. Karin Kanter, Kuratorin der Magdeburger Struwwelpeter-Ausstellung

Viele Variationen der Geschichten

So beginnt die Ausstellung mit den historischen Ausgaben, die der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann 1844 für seinen Sohn geschrieben hat, und die sich dann in Windeseile in alle Welt verbreiteten. Man sieht verschiedenste Übersetzungen aber auch Adaptionen in abgewandelter Form. Auch die Politik hat nicht vor dem Kinderbuch haltgemacht: Bereits ab dem 19. Jahrhundert wurde es immer wieder instrumentalisiert, es gibt sogar einen Struwwelhitler. Die Geschichte vom Zappel-C3PO, gezeichnet von Matthias Kringe für das Satiremagazin Mad Bildrechte: Panini Verlags GmbH

Die Schau belegt anhand zahlreicher Künstler, wie die neun Struwwelpeter-Geschichten immer wieder adaptiert und parodiert wurden. Es gibt Varianten von Karikaturisten wie Manfred Bofinger oder David Füleki, Verfilmungen. Mathias Kringe hat die Geschichten sogar ins Star-Wars-Milieu verfrachtet. Kuratorin Karin Kanter erläutert "Das hat Matthias Kringe damals für das Magazin Mad gemacht. Und hier sind wirklich alle Protagonisten aus Star Wars in Struwwelpeter Figuren übersetzt worden."

Das Werbeplakat für die Magdeburger Struwwelpeter-Ausstellung vereint zwei popkulturelle Ikonen Bildrechte: L. Müller/Kulturhistorisches Museum Magdeburg /M. Kringe und Panini Verlags GmbH

Großes Interesse an Workshops für Jugendliche