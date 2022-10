Eine Diskrepanz, die die Künstlerin in ihrer Ausstellung selbst zum Thema macht, denn es geht ihr auch darum, die Fotografien in ihren Kontexten zu vermitteln, wie sie selbst erzählt: "Ich versuche, den Prozess des Entstehens mitzuteilen. Die Frage, was wird aus meiner Arbeit; was natürlich weit über meine Erwartungen hinaus geht. In Bezug auf Nicaragua gehe ich nicht nur den Menschen nach, die auf dem Foto zu sehen sind – der Molotow-Mann – sondern ich gehe auch den Images nach, die aus diesen Bildern gemacht wurden, in Magazinen, in Filmen, in verschiedenen Kontexten. Ich lade den Zuschauer ein, nachzudenken, über das Entstehen eines Fotos und über die Mechanismen der Fotografie allgemein."