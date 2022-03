Filmkunst im Magdeburger Kunstmuseum: Gesellschaftskritik mit britischem Humor

Humor und aktueller Schrecken

Humor sei ihm wichtig, sagt Smith, weil es eine politische Auseinandersetzung zugänglicher mache: "Ich bin nicht darauf aus, witzige Filme zu machen. Aber ich bin sehr interessiert an Zweideutigkeit, an Vielschichtigkeit; dass es möglich ist, die Welt auf ganz verschiedene Weise zu betrachten: je nachdem, wer wir sind und in welchen Kontexten wir Informationen aufnehmen. Um auf die Politik zu kommen: Wir wissen nicht wirklich genau, was gerade in Russland und der Ukraine passiert – wir haben eine Ahnung, aber wir wissen nichts sicher."

Tatsächlich gewinnen die Filme des heute 70-Jährigen gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine eine unglaubliche Aktualität und Wirkmacht. Seine Auseinandersetzung mit den sozialen Medien und der Diskrepanz zwischen Fakt und Fiktion lassen uns schaudern, konfrontieren uns aber auch mit der eigenen Geschichte. Zum Beispiel beim Film "White Hole", der auf seinem Besuch in Leipzig zur Zeit der Wende basiert. Die Kamera fährt auf einen Tunnel zu und aus dem Off zitiert Smith den von ihm damals oft gehörten Spruch vom "Tunnel am Ende des Lichts".

"Das ist dann wirklich der Tunnel am Ende des Lichts. Wenn man die ganze Zeit gedacht hat, man durchschreitet das Licht und dann geht es doch ganz weit runter", zeigt sich Annegret Laabs begeistert. "Das ist ein Film, in dem er darüber spricht oder nachdenkt, was in einer Welt passiert, wo ständig Hoffnung ist, die dann immer wieder enttäuscht wird? Das ist ein sehr interessantes Stück Gegenwartskultur, was er dort verarbeitet." Nicht nur im Film "Who are we" beschäftigt sich John Smith mit der Gesellschaft. Bildrechte: John Smith

Magdeburger Ausstellung mit Nachhall

Meist findet der Experimentalfilmer seine Motive also in persönlichen Erfahrungen und bringt sich selbst mit ein. So auch in seinem neusten Film "Covid Messages": Der britische Premierminister Boris Johnson und andere Regierungsmitglieder treten vor die Mikrofone, um die Corona-Maßnahmen zu verkünden. Auch dieser Film gerät durch die von Smith eingesetzten Verschiebungen der Betrachtung zu einer bitterbösen Satire "Covid Messages" gehört zu den neuesten Filmen des Künstlers und beschäftigt sich mit der politischen Kommunikation in der Pandemie. Bildrechte: John Smith

"Mitnehmen kann man aus dieser Ausstellung einen neuen Blick auf die Welt, einen detaillierten Blick in unsere Umwelt und unsere Umgebung", resümiert Museumsdirektorin Laabs. "Es ist viel Englisches in diesen Filmen. Aber ich denke, wir können es auch auf unsere Situation beziehen, weil wir durch seine Filmarbeiten lernen, hinzuschauen, ganz genau zu überlegen, was da eigentlich passiert und darüber nachzudenken." Das ist spannend, braucht aber auch Zeit. Die sollte man bei dieser Film- und Videoausstellung unbedingt einplanen.