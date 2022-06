Mirko Albrecht und Ann-Kathrin Segler. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Als 60-jährigem fiel es ihm schwer, plötzlich mit dem Computer zu gestalten – so kam es, dass Mirko Albrecht in sein Leben trat: "Ich war sozusagen zunächst derjenige, der am Computer saß", erzählt Albrecht, der die Ausstellung nun mit gestaltet hat. "Das hat sich dann mit den Jahren verschoben, so dass ich auch selber gestalten und mich verwirklichen konnte. Lange Zeit haben wir dann gemeinsam gestaltet, heute noch. Günter Kerzig kommt heute noch bei mir im Atelier vorbei und sagt, was ich alles falsch mache."