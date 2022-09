So lernte Herrmann auch Kurt Quiel kennen, den Pensionsbesitzer, dem er von seinem Projekt erzählte. Kurt Quiel gefiel die Idee und sagte ihm zu "Egal was ihr macht, wir unterstützen euch." Und so wurde das Haus Molmecker Straße 82 in Hettstedt also nicht für Parkflächen abgerissen, sondern Künstlerinnen und Künstler zogen in das einst liebevoll von einem Ehepaar voller Nippes gestellte Haus ein.

Das Haus in der Molmecker Straße ist mit allerlei kitschigen Gegenständen dekoriert – die während des Werkleitz-Festivals Bestandsschutz erhielten Bildrechte: MDR/Anne Sailer