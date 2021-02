Das Auge hat viel zu tun bei einem Besuch in Marion Kahnemanns Atelier im Dresdner Hechtviertel. Da sind ihre Werke und da ist das vielfältige Material, das sie sammelt. Früh stand für sie fest, dass sie Bildhauerin werden will, einen künstlerischen Beruf ergreifen – wie ihr Vater auch. Der war Schauspieler und entstammte einer jüdischen Familie. Aber die Religion habe bei ihm keine große Rolle gespielt, wohl aber die Erfahrung des Ausgegrenztseins: Ab 1933 konnte der Vater wie alle jüdischen Darstellenden nicht mehr spielen. 1939 gelang ihm mit einem der letzten Schiffe die Überfahrt nach Bolivien.

Ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden schloss Kahnemann 1986 ab und arbeitet seitdem als freie Künstlerin. Die jüdischen Wurzeln, dieser vielstimmige Wissens- und Erfahrungshintergrund, ließen sie nicht mehr los. Kahnemann beschreibt dazu einen ihrer künstlerischen Zugänge: "Ich arbeite ja viel mit Texten. Das Spannende, finde ich, ist dieses Pluralistische in jüdischen Auslegungen, dieses sich über Jahrhunderte miteinander unterhalten. Wenn man so eine Talmudseite mal sieht, da sind Kommentare vom 1. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert. Das ist auch grafisch so angeordnet, dass die miteinander reden, als würden die an einem Tisch sitzen."