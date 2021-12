Mit Interieurs war Matthias Weischer in den Nuller-Jahren international bekannt geworden, danach wechselte er die Motivik. "Düster-melancholisch, magisch-real", urteilte damals die Kritik. Was bei dem Maler indessen weniger eine Rolle spielt, sind Humor und Ironie. Die bringt nun sein älterer Bruder Joachim mit in die neue Schau "Broncos" der Leipziger Spinnerei-Galerie "Thaler Originalgrafik", die zum ersten Mal überhaupt Werke der Gebrüder Weischer gemeinsam zeigt.

Matthias Weischer, Protagonist der Neuen Leipziger Schule, malt und druckt seit einiger Zeit wieder menschenleere Interieurs: harmlos wirkende Innenansichten, sparsam möbliert, inzwischen nicht mehr in fahlen, sondern in poppigen Farben. Und natürlich gibt es kunsthistorische Anspielungen.

Joachim Weischer hat ebenfalls ein Faible fürs Merkwürdige, nur dass er im Gegensatz zu seinem Bruder Menschen malt, merkwürdige Menschen: Zausel mit dicken Bärten und leicht entgleistem Blick, etwas betrunken, dringend trostbedürftige Männer. Galerist Ulrich Thaler erklärt: "Charaktereigenschaften, die er einfach mal malen wollte. Man begegnet einfach einer Person, das bleibt im Kopf und das möchte man einfach mal in seiner Sprache zeigen. Das kann ein Porträt sein, obwohl man vielleicht eine Katze gesehen hat, die einen an irgendeinen Menschen erinnert." Gemeinsam mit seinem Bruder Joachim und noch zwei weiteren Brüdern ist Matthias Weischer im westfälischen Elte aufgewachsen. Sein Bruder Joachim war es, der Matthias Weischer nach Leipzig zum Kunststudium lockte, wo er 2003 als Meisterschüler von Sighard Gille abschloss.

Joachim Weischer studierte an der Universität Duisburg-Essen Fotografie. Hin und wieder malt er auch, wenn auch auf anderem Niveau als sein Bruder Matthias, dessen Öl-Gemälde, von der Kunsthistorie hochgeschätzt, international im sechsstelligen Euro-Bereich gehandelt werden. Die Galerie Thaler Originalgrafik zeigt nun von Joachim Weischer Gemälde und von Matthias Weischer erstmals Drucke, deren Grundlagen Zeichnungen sind, die der Künstler mit dem iPad gemalt hat. Ulrich Thaler führt aus: "Man soll natürlich beim näheren Herantreten schon sehen, dass es eine digitale Sache ist und den digitalen Strich soll man schon erkennen. Es soll jetzt nicht vorgetäuscht werden, dass es eine Fotografie oder Reproduktion von einer Malerei ist, sondern, dass es eben das ist was es ist – eine iPad-Zeichnung."

Matthias Weischer: o.T., 2021, 67 x 52 cm, iPad-Zeichnung, C-Print, gerahmt Bildrechte: Uwe Walter, Berlin

Rätsel geben indessen die vielen Blumensträuße in Vasen auf, die Weischer in seinen bühnenartig gebauten Räumen zelebriert. Blumensträuße gehen immer, wurden aber kunsthistorisch schon mehr als einmal für tot erklärt. Ist hier doch Ironie im Spiel?



Matthias Weischer erklärt: "So bewege ich mich ja auch immer in Sujets, die irgendwie schon auch eine Vorgeschichte haben und ich habe nie irgendwie Berührungsängste. Ich male Interieurs, ich male Blumensträuße, ich mache Porträts, ich mache diese ganzen klassischen Sujets, die aber Menschen schon immer interessant und auch schön fanden. Und warum sollte man das heute nicht machen? Und gerade auch mit einem neuen Medium hat man auch noch mal die Gelegenheit, so ein Motiv, das abgegriffen oder besetzt scheint, neu zu sehen."