Wie ein Schwamm habe Langer diese Eindrücke und Erfahrungen aufgesogen und unermüdlich verarbeitet: in Porträts, Stillleben, Landschaften und immer wieder in gezeichneten Skizzen aus dem Alltagsleben. Knüvener führt an: "Vor allem Menschen hat er beobachtet. Auch sich selbst, im Selbstporträt und immer grüblerisch. Dann beobachtet er Wirtshausszenen, die erinnern an Heinrich Zille in Berlin. Da wird dieses Drastische schon so ein bisschen vorgezeichnet, was man später bei seinen Hauptwerken sieht."