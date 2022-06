Wieviel von Palaus Formensprache floss wohl in Pechsteins Bilder ein? Der "Palau-Balken" besitzt zudem eine erotische Komponente, war er doch angebracht in einem Palauer Männerklubhaus, einer Art Eros- und Paarschulungszentrum für dorffremde junge Mädchen, was Pechsteins Phantasie beflügelte. Die Dresdener Ethnologin Marion Melk-Koch erklärt: "Auf diesen Balken sind mythische Geschichten zu sehen. Und dieser Balken hier zeigt die Geschichte von neun Dämonen. Auf der Rückseite ist dann die Geschichte eines Mannes zu sehen – das ist auch das, was ganz häufig in der Literatur wieder publiziert ist: Das ist der Mann mit dem großen Penis."