Manuel Frey erklärt: "Das Besondere ist, dass Max Uhlig weiterarbeitet. Das heißt, der Vorlass ist Teil eines Schaffensprozesses, es ist in den Werkprozess des Künstlers eingebettet. Es ist kein Bruch, sondern ein Kontinuum."

Einmal in der Woche besucht die Kunsthistorikerin Katrin Schlechte den körperlich gebrechlichen, aber geistig hellwachen Künstler im Helfenberger Grund. Sie hat bereits 2017 an der Inventarisierung des Vorlasses gearbeitet. 15.000 Gemälde, Grafiken, Zeichnungen und Objekte wurden da erstmals überhaupt aufgenommen.

Katrin Schlechte beschreibt ihre Tätigkeit: "Im Moment bearbeite ich den Grafikbestand, mache eine Feinverzeichnung. Ich nehme Maße auf, Datierungen natürlich. Alles, was Herr Uhlig drauf geschrieben hat an Bemerkungen, Hinweisen, Personen, die er dargestellt hat, nehme ich auf in die Datenbank, dass es festgehalten wird für die Ewigkeit."