Die Ausstellung "Sonderbare Meerestiere" beeindruckt mit einer Pracht an Farben und Formen. Filigrane Seepferdchen, schillernde Würmer, haarige Krabben und Fische, die fliegen können. Letztere können ihre feinen Flossen wie Fächer ausbreiten. Eine Kuriosität, findet auch Museumsdirektor Ralf Werneburg: "Die schießen aus dem Meer heraus, meistens auf der Flucht, um so schneller voranzukommen". Wenn der Wind günstig steht können die Fische über einhundert Meter in der Luft gleiten. Aber Obacht, auch oberhalb des Wasser warten Fressfeinde auf eine günstige Gelegenheit. So wird ihr Ausflug in das fremde Element zum Ritt auf Messers Schneide.