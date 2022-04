In seinem Roman "Die Rättin" kommt gewissermaßen alles zusammen. In der apokalyptischen Erzählung hat sich, nachdem die ignorante Menschheit ihre Lebensgrundlagen zerstört hat, ein gottloser Rattenstaat gegründet, in dem die Nagetiere eine auf Solidarität gegründete neue Zivilisation aufbauen. Eine Geschichte, in der auch die für Grass ureigene gesellschaftspolitische Dimension unverkennbar ist, hier als Anspielung auf die ungezügelte Konsumgesellschaft.