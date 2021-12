Das Schloss Elisabethenburg ist das größte Museum Südthüringens und beherbergt neben Musik-, Theater- und Literaturgeschichte eine Sammlung zu mittelalterlicher Kunst der Region, Gemälde und viele Objekte der Residenzgeschichte. "Denn das wichtigste Exponat ist das Schloss selber", so der neue Direktor der Museen Philipp Adlung. Die historischen Räume sind weitgehend erhalten, und das Schloss Elisabethenburg liegt mitten in der Stadt, mit dem Park an der Rückseite und dem Theater in Laufnähe.

Philipp Adlung will Meininger Museen entstauben

Früher war hier der Sitz der Herzöge. Heute schließt sich an diesem Ort für Philipp Adlung ein Kreis. Schon zu DDR-Zeiten war er oft in der Rhön zu Gast. Seit November 2021 verantwortet er als Direktor das, was man in den Meininger Museen in ca. 50 Räumen, auf drei Etagen und 4.000 Quadratmetern an Geschichte zeigt. Wie viele Objekte und Sammlungsstücke es sind? Adlung überlegt kurz. Schätzungsweise 200.000 bis 250.000 Exponate könnten es sein.

Im Schloss Elisabethenburg befinden sich um die 250.000 Exponate zur Regionalgeschichte Südthüringens. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt