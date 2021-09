Der Jurist und Musikwissenschaftler Dr. Philipp Adlung übernimmt zum 1. November 2021 die Leitung der Meininger Museen. Dies teilte die Thüringer Staatskanzlei am Dienstag mit. Der Stiftungsrat der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach habe sich in einer Sitzung einstimmig für Adlung entschieden, der ab Herbst das Schloss Elisabethenburg, das Literaturmuseum Baumbachhaus sowie das Theatermuseum in der Reithalle leiten wird.

Langjährige Erfahrung als Musemsleiter

Seit 2012 ist Philipp Adlung Referatsleiter in der Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei und dort schwerpunktmäßig für die Theater und Orchester sowie den Musikbereich zuständig. Nach seiner Promotion hat Adlung zunächst zehn Jahre als Programmleiter bei der ZEIT-Stiftung in Hamburg gearbeitet. Im Anschluss war er als Direktor des Musikmuseums "Händel-Haus" in Halle (Saale) und des Beethoven-Hauses in Bonn tätig.

Adlung sei exzellent mit Museen, Wissenschaft und Stiftungen vernetzt, begründete der Stiftungsrat seine Entscheidung. "Herr Dr. Adlung hat an seinen bisherigen Wirkungsstätten vor allem in Hamburg und Halle bleibende Spuren im Ausstellungs- und Museumsbereich hinterlassen", erklärte Tina Beer, Thüringens Staatssekretärin für Kultur und Vorsitzende des Stiftungsrates. Sie sei optimistisch, dass er den Meininger Museen starke und nachhaltige Impulse geben werde. Die Meininger Museen sind schwerpunktmäßig im Schloss Elisabethenburg lokalisiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Holprige Suche nach Nachfolge beendet