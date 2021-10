Als eine der ältesten althochdeutschen Handschriften hat solch ein Original tatsächlich eine Wirkmacht, vor allem mit dem Wissen, wie man die Sprüche gefunden hat: Denn sie stehen im sogenannten Codex 136, ein Pergament Band, der im 10. Jahrhundert vermutlich im Kloster Fulda geschrieben worden ist, eigentlich als liturgische Textsammlung.



Doch fand man eben dort diese zwei heidnischen Zaubersprüche, sagt Domstiftsdirektor Holger Kunde: "Auf einer leeren Seite plötzlich, nach dem alles in christlicher Manier beschrieben worden ist, finden sich diese zwei Zaubersprüche aufgezeichnet, die dann am Ende wiederum mit einem christlichen Text abgeschlossen werden. Das ist so eine Art Synkretismus, eine Verschmelzung von beiden: Wenn das eine nicht hilft, dann hilft das andere, so könnte man es vielleicht sagen. Das ist also ein einzigartiges Dokument. Auch im weltweiten Gefüge von Zaubersprüchen."