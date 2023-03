Eigentlich eine anheimelnde Atmosphäre: der Museumsraum in warmes Licht getaucht im Hintergrund ein Wiegenlied. Doch die Erzählung dahinter ist durchaus ambivalent. An der Wand und auf etlichen Bildschirmen, die wie ein Schrein zusammengestellt sind, sieht man rote Fahnen wehen und dazwischen weiße Sterne und Halbmonde. "Moonstar ist entstanden 2016 nach dem Putschversuch gegen Erdogan", erklärt die Künstlerin Monika Huber. "Da hat Erdogan für eine Demonstration 2,5 Millionen Fähnchen verteilt und man sah es in den Nachrichten in den Medien: Es war ein Meer von roten Fahnen mit weißen Sternen, also die Nationalflagge sozusagen. Ich dachte 'was sehe ich hier eigentlich – das ist ja Propaganda'. Für mich ging es darum, nochmal dieses Fahnenmeer in seiner Absurdität abzubilden."